Ахметов заявил, что выходит из медийного бизнеса в пользу государства

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса, на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Также прекратится деятельность онлайн-медиа МГУ.

Источник: заявление Рината Ахметова на сайте SCM

Дословно: «На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ».

Детали: По словам Ахметова, решение продиктовано вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Он подчеркнул, что «не был, не является и не будет олигархом». При этом шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, а также российская агрессия против Украины не дают возможности SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.

Ахметов напомнил, что медиахолдинг состоит из десяти эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в него, превысил $1,5 млрд.

Что предшествовало: В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения». В соответствии с указом президента, в условиях военного положения обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном марафоне «Единые новости #UАразом».