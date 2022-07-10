Зеленський пояснив, чому під час війни важливо продовжувати ремонт доріг » ЗСУ ліквідували 37 300 російських військових Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ЗСУ ліквідували 37 300 окупантів. Також українські захисники знищили 1641 ворожий танк. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно склали: особового складу — близько 37300 осіб ліквідовано,

танків — 1641 од,

бойових броньованих машин — 3823 од,

артилерійських систем — 834 од,

РСЗВ — 247 од,

засоби ППО — 108 од,

літаків — 217 од,

гелікоптерів — 188 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 676,

крилаті ракети — 155,

кораблі /катери — 15 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2694 од,

спеціальна техніка — 66. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.