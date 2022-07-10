США нададуть Україні ще $360 млн гуманітарної допомоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі «Групи двадцяти» у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.
Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.
Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.
Раніше стало відомо, що міністерська зустріч «Групи двадцяти» цього разу завершилась без ухвалення спільного комюніке й спільного фото.
Leave a Reply