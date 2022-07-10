Єрмак завадив підготовці України до війни – американська конгресвумен Спартц Всемирная продовольственная программа: миллионы украинцев испытывают трудности с пропитанием » Ніякого «Мінська 3», — Резніков розповів як завершиться війна Міністр оборони України Олексій Резніков назвав три сценарії завершення війни. «Один зі сценаріїв завершення війни в Україні — буде «добра воля» росіян, яку вони продемонстрували на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та острові Зміїний, тікаючи від нашої армії». Про це Олексій Резніков сказав на дискусійній платформі Forbes, повідомляє Міноборони. Другий варіант — перемога у битві: знищення Українською армією російських військ. Третій — розвал росії: парад суверенітетів суб’єктів росії на окремі держави.