Джонсон розглядає можливість залишити політику, та написати біографію Шекспіра

Про це інформує The Telegraph.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон обмірковує відхід з політики на наступних виборах, утім не відмовлятиметься від свого депутатського мандата зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад.

Відомство пише, що Джонсон розглядає можливість залишити політичну кар’єру на наступних виборах або наслідувати приклад попередниці Терезі Мей, яка після відходу з поста прем’єра продовжує працювати депутатом.

Ймовірно, Джонсон повернеться до публіцистики і виступів з лекціями.

«Видавництво Hodder & Stoughton досі очікує від нього біографії Вільяма Шекспіра, яку планували випустити ще у 2016 році до 400-річчя з дня смерті драматурга, але відклали після призначення Джонсона главою МЗС. Він вже отримав аванс у розмірі близько 100 тисяч доларів», — йдеться в повідомленні.