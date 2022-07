Окупанти обстріляли з «Градів» житлові квартали Кривого Рогу, загинула жінка Один з ймовірних наступників Джонсона вже офіційно висунув свою кандидатуру » Уникальная запись Blowin’ In The Wind Боба Дилана продана на аукционе за 1,5 млн фунтов Современная перезапись старой песни Blowin’ In The Wind в исполнении Боба Дилана была продана на аукционе Christie’s в Лондоне за полтора миллиона фунтов стерлингов (около 1,8 млн долларов). Это новая студийная запись классического хита Дилана, сделанная впервые после 1962 года, когда он написал эту песню. Аукцион длился всего четыре минуты — по совпадению, столько же длится сама песня. Предложенная цена превзошла все ожидания аукционного дома: предполагалось выручить за нее от 600 тысяч до миллиона фунтов, но запись ушла почти за полтора миллиона. Аукционный дом заявил, что «обрадован таким прекрасным результатом», имя покупателя пока не разглашается. Новую версию Blowin’ In The Wind Дилана представили на новом музыкальном носителе — Ionic Original (запатентованная технология, обеспечивающая более высокое качество звука, чем обычный винил, когда виниловая «теплота» сочетается с цифровой детальностью). Диск сделан из алюминия, покрыт слоем нитроцеллюлозы, сапфира и кварца, при этом он воспроизводится на любом обычном проигрывателе. Проект задумал обладатель премий Grammy, музыкант, автор песен и продюсер Ти-Боун Бернетт, который и продюсировал запись Blowin’ In The Wind, и сам там тоже играет. «Мы записывали ее, как концертное выступление, и, кажется, сделали это с одного дубля, — рассказал Бернетт. — Мной владел священный трепет — я всегда это чувствую, когда играю вместе с Бобом». В отличие от записи прошлых лет, где песня звучит, как протест разгневанного молодого человека, на новой записи Дилан придает ей мудрость, обретенную к 81 году жизни, и она теперь — более созерцательное размышление о неспособности человечества учиться на своих ошибках. Дилану подыгрывает маленькая группа в составе Бернетта, Грега Лейтца (мандолина) и Дона Уоза (бас-гитара). Однако запись вряд ли услышит много людей — диск продавался как материальный объект с единоразовой оплатой. Это означает, что покупатель не имеет прав на его распространение.