Сполучені Штати ідентифікували щонайменше 18 місць, створених РФ для затримання та примусової депортації українських цивільних до Росії. Американські дипломати вважають, що Москва готувалася до так званих «фільтраційних таборів» ще до того, як її війська вторглися на територію України.

Кортні Остріан, заступниця голови місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), заявила, що російські чиновники створили “фільтраційні табори” в школах, спортивних центрах та культурних установах.

Вона сказала, що наразі встановлено щонайменше 18 місць фільтрації вздовж українсько-російського кордону.

Свідчення, надані The New York Times від людей, які втекли з Росії після їх “фільтрації”, містили розповіді про допити, побиття та тортури людей, яких вважають зв’язаними зі Збройними Силами України. Після фільтраційних таборів українців відправляють у міста по всій Росії — часто в регіони поблизу Китаю чи Японії.

Остріан додала, що оцінки США свідчать про те, що російські чиновники готувалися до процедур фільтрації ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Вона назвала фільтрацію “сталінським процесом”, додавши, що це “останнє в довгій історії Росії використання масової депортації та депопуляції, щоби спробувати підпорядкувати та контролювати людей”.