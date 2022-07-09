Померп знаменитий гангстре-актор Тоні Сіріко

Про це повідомили на сайті The Hollywood reporter.

Сіріко не стало у віці 79 років в будинку для людей похилого віку у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Причина смерті не розкривається, але відомо, що останні кілька років Сіріко страждав від важких захворювань.

Відомо, що перш ніж зайнятися акторською діяльністю Тоні сам був гангстером та навіть перебував в ув’язненні. Актор дебютував у 1974 році в драмі «Божевільний Джо» з Генрі Вінклером у головній ролі. Сіріко також був відомий за ролями в таких фільмах, як «Славні хлопці», «Земля поліцейських» та «Міккі Блакитні очі». Крім того, він часто співпрацював з Вуді Алленом, знявшись у фільмах режисера «Кулі над Бродвеєм», «Могутня Афродіта», «Всі кажуть, що я люблю тебе», «Деконструкція Гаррі», «Знаменитості» та «Колесо чудес».

Найвідомішими ж ролями Тоні Сіріко були- «Полі Галтієрі» у культовому серіалі «Клан Сопрано» та «Тоні Стекс» у «Славних хлопцях» Мартіна Скорсезе