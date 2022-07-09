Из-за полномасштабной войны РФ против Украины 12-13 млн людей стали беженцами

По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, из-за войны РФ против Украины 12-13 млн людей, а возможно, и 14 млн людей стали беженцами, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Российское вторжение в Украину повлекло за собой наибольшую ситуацию перемещения, которую мы видели, вероятно, со времен Второй мировой войны: беженцы, внутренне перемещенные лица в Украине. По нашим оценкам, война вытолкнула из своих домов 12-13, возможно, 14 млн человек. Я сам видел сегодня утром, вчера в Буче, Макарове, Ирпене страшные разрухи. Неудивительно, что люди уехали в большом количестве», — сказал Гранди в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что поэтому для организации ООН по делам беженцев очень важно быть в Украине, помогать перемещенным людям и работать с правительством, пытаясь дать гуманитарный ответ на этот кризис.

«Я приехал сюда, чтобы поддержать команду, которая у нас есть. Команда УВКБ ООН состоит из почти 300 человек по всей стране. Я прибыл сюда, прежде всего, с посланием солидарности со всеми перемещенными лицами, а также со всеми, кто страдает от последствий этой ужасной войны, и чтобы обсудить с правительством, как мы можем улучшить реагирование, особенно учитывая, что зима наступит очень скоро», — рассказал Гранди.