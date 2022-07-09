Илон Маск выходит из сделки по покупке Твиттера

Илон Маск, главный исполнительный директор Tesla и один из богатейших людей в мире, заявил в пятницу, что прекращает процесс покупки Twitter на сумму 44 миллиарда долларов, потому что компания, владеющая одноименной социальной сетью, нарушила ряд положений Соглашения о слиянии.

Председатель Совета директоров компании Twitter Брет Тейлор заявил в своем блоге, что правление планирует подать в суд в целях обеспечения соблюдения положений этого Соглашения.

«Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с г-ном Маском…» — написал он.

В заявлении адвокаты Маска указали, что интернет-платформа Twitter не смогла или отказалась отвечать на многочисленные запросы о предоставлении информации о поддельных или спам-аккаунтах платформы, что имеет основополагающее значение для эффективного ведения компанией бизнеса.

«Twitter существенно нарушает многочисленные положения этого Соглашения, по-видимому, сделав ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался г-н Маск, принимая решение о заключении Соглашения о слиянии», — говорится в заявлении.

Маск также заявил, что выходит из сделки, потому что Twitter уволил топ-менеджеров и одну треть департамента по привлечению талантов на платформу, нарушив обязательство Twitter «сохранить практически нетронутыми материальные компоненты своей нынешней бизнес-организации».

Решение Маска, вероятно, приведет к затяжной судебной тяжбе между миллиардером и компанией из Сан-Франциско, существующей на рынке шестнадцать лет.