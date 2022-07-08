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Зима буде важкою: найімовірніше, нам доведеться імпортувати електроенергію, — Фурса

Сергій Фурса

Експерт висловив таку думку в етері телеканалу «Еспресо».

«На нас чекає дуже важка зима й найімовірніше, нам доведеться імпортувати електроенергію з Європи. Адже в нас буде дефіцит газу. Зараз важко прогнозувати, якою буде ціна на електроенергію», — зазначив Фурса.

Інвестиційний банкір додав, що збільшення тарифів на електроенергію для бізнесу є виправданим кроком під час війни.

«Підвищення тарифу на електроенергію для бізнесу під час війни цілком виправданий крок з боку уряду. Якби не було війни, я згодний із тим, що тарифи для бізнесу та населення повинні бути однаковими «, — зауважив Сергій Фурса.

8 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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