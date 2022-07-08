Война в Украине может затмить переговоры министров «Большой двадцатки» на Бали

Министры иностранных дел «Большой двадцатки» собрались на индонезийском курортном острове Бали для переговоров, доминирующей темой которых станет конфликт на Украине, несмотря на то, что в фокусе повестки встречи – вопросы глобального сотрудничества.

Однодневная встреча пройдет в пятницу.

Подчеркивая напряженный фон, на котором проходит встреча, министр иностранных дел Китая Ван И и глава российской дипломатии Сергей Лавров по пути в Бали остановились в разных азиатских столицах, заручаясь поддержкой и укрепляя свои связи в регионе в преддверии переговоров.

США и их союзники пытаются наказать президента России Владимира Путина самыми разными способами, в том числе угрожая бойкотировать саммит «Большой двадцатки» на Бали в ноябре, если Путин не будет исключен из числа участников форума.

Поэтому в качестве председателя «Большой двадцатки» в этом году Индонезия вынуждена играть более конструктивную роль на мировой арене, а не просто выступать в качестве «организатора мероприятий».

Страна старается сохранять нейтралитет в отношении вторжения России в Украину, и президент Джоко Видодо был осторожен в своих комментариях.

Видодо стал первым азиатским лидером, посетившим воюющие страны. Украина не является членом «Большой двадцатки», но Видодо пригласил президента Владимира Зеленского на ноябрьский саммит вместе с Путиным, в надежде угодить всем сторонам и ограничить отвлечение внимания от повестки форума.

Зеленский заявил, что не поедет в Индонезию, если в тот момент война будет продолжаться, и выразил готовность следить за дискуссиями по видеосвязи. Сообщалось, что Видодо заявил премьер-министру Италии Марио Драги на полях саммита «Большой семерки» в Германии, что Путин также не приедет. Москва заявила, что окончательное решение пока не принято.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином также очевидна. В среду, за несколько дней до встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая, Пекин выступил с резкой критикой США и НАТО.

«Вашингтон соблюдает международные правила только так, как считает нужным», – заявил журналистам в Пекине представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Высокопоставленный американский чиновник, выступая на условиях анонимности, заявил, что на Бали будет важно сосредоточиться на повестке «Большой двадцатки», но «ясно, что вести дела как обычно не получится».

Планируется, что Блинкен встретится со своим китайским коллегой Ван И в субботу.

Находясь на Бали, Лавров проведет встречи с коллегами из других стран, включая Китай, Мексику, ЮАР и Бразилию, на полях встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки».