Сенатори США заявили про необхідність надання Україні далекобійних (300км) ракет HIMARS РФ штурмуватиме Краматорськ і паралельно наступатиме на Слов’янськ » Убийца Джорджа Флойда, полицейский Дерек Шовин получил еще 20 лет Бывший полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин, который стал известен на весь мир после того, как убил во время задержания чернокожего Джорджа Флойда, получил еще 20 лет тюрьмы. Правда, этот срок не будет приплюсован к первому, 22-летнему. Новый срок Дерек Шовин получил по федеральному обвинению в нарушении гражданских прав убитого. Федеральные прокуроры США просили приговорить его к 25 годам за то, что он нарушил права Флойда, стоя коленом на шее задержанного, когда тот был в наручниках, а также отказав ему в медицинской помощи. Шовин пошел на сделку со стороной обвинения и признал свою вину по этому иску еще в декабре. Поэтому прокуроры попросили не приплюсовать новый срок к предыдущему, а судья назначил подсудимому тот срок, которого просил адвокат. Год назад Шовин был приговорен к 22 годам тюрьмы непосредственно за убийство 46-летнего Джорджа Флойда. Эти два срока Шовин будет отбывать параллельно, одновременно, и главное, что для него изменится — он будет переведен из местной тюрьмы в Миннесоте в федеральную тюрьму. Смерть Джорджа Флойда в мае 2020 года, заснятая свидетелем на телефон, стала толчком к волне демонстраций протеста против белого расизма и полицейского произвола под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Эта волна прокатилась и по США, и по некоторым другим странам. В рамках сделки с прокурорами по второму обвинению Шовин признал себя виновным в нарушении прав еще одного чернокожего согражданина — 14-летнего подростка, которого полицейский задержал в 2017 году. Согласно обвинению, Шовин держал его за горло, ударил по голове фонариком, а затем 17 минут давил коленом коленом на шею и верхнюю часть спины лежащему и закованному в наручники подростку. Тот при этом не сопротивлялся, а только звал маму. Вся эта сцена, согласно обвинению, есть на видеозаписи, которая, впрочем, не обнародована. Выступая в суде, Шовин, в частности, сказал, что судье было нелегко принять решение в такой «политически заряженной атмосфере», но он постарался быть справедливым. Обращаясь к детям Флойда, Шовин пожелал им всего наилучшего в жизни. Просить прощения он не стал.