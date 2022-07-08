Убийца Джорджа Флойда, полицейский Дерек Шовин получил еще 20 лет

Новый срок Дерек Шовин получил по федеральному обвинению в нарушении гражданских прав убитого. Федеральные прокуроры США просили приговорить его к 25 годам за то, что он нарушил права Флойда, стоя коленом на шее задержанного, когда тот был в наручниках, а также отказав ему в медицинской помощи.
Шовин пошел на сделку со стороной обвинения и признал свою вину по этому иску еще в декабре. Поэтому прокуроры попросили не приплюсовать новый срок к предыдущему, а судья назначил подсудимому тот срок, которого просил адвокат.
Год назад Шовин был приговорен к 22 годам тюрьмы непосредственно за убийство 46-летнего Джорджа Флойда.
Эти два срока Шовин будет отбывать параллельно, одновременно, и главное, что для него изменится — он будет переведен из местной тюрьмы в Миннесоте в федеральную тюрьму.
Смерть Джорджа Флойда в мае 2020 года, заснятая свидетелем на телефон, стала толчком к волне демонстраций протеста против белого расизма и полицейского произвола под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Эта волна прокатилась и по США, и по некоторым другим странам.
В рамках сделки с прокурорами по второму обвинению Шовин признал себя виновным в нарушении прав еще одного чернокожего согражданина — 14-летнего подростка, которого полицейский задержал в 2017 году.
Согласно обвинению, Шовин держал его за горло, ударил по голове фонариком, а затем 17 минут давил коленом коленом на шею и верхнюю часть спины лежащему и закованному в наручники подростку. Тот при этом не сопротивлялся, а только звал маму.
Вся эта сцена, согласно обвинению, есть на видеозаписи, которая, впрочем, не обнародована.
Выступая в суде, Шовин, в частности, сказал, что судье было нелегко принять решение в такой «политически заряженной атмосфере», но он постарался быть справедливым.
Обращаясь к детям Флойда, Шовин пожелал им всего наилучшего в жизни. Просить прощения он не стал.
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