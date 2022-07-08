У Мелітополі морги переповнені трупами російських окупантів

Про це інформує місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

«Після того, як ЗСУ ракетним ударом знищило військову базу на аеродромі в Мелітополі, окупанти почали звозити трупи військових до моргу», — йдеться в повідомленні.

Родичі померлих розповіли журналістам, що трупи у морзі на проспекті Б. Хмельницького лежать навіть у коридорі.

Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати із окупантами. Тому у Мелітополі нині неможливо поховати людину, адже необхідна довідка про судово-медичну експертизу, але її немає кому виписати.

«Родичам кажуть, що поховати вони можуть, але потім доведеться робити ексгумацію тіла, щоб підтвердити факт ненасильницької смерті», — додали у відомстві.