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У Мелітополі морги переповнені трупами російських окупантів

Мелітополь

Про це інформує місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

«Після того, як ЗСУ ракетним ударом знищило військову базу на аеродромі в Мелітополі, окупанти почали звозити трупи військових до моргу», — йдеться в повідомленні.

Родичі померлих розповіли журналістам, що трупи у морзі на проспекті Б. Хмельницького лежать навіть у коридорі.

Українські судмедексперти відмовилися співпрацювати із окупантами. Тому у Мелітополі нині неможливо поховати людину, адже необхідна довідка про судово-медичну експертизу, але її немає кому виписати.

«Родичам кажуть, що поховати вони можуть, але потім доведеться робити ексгумацію тіла, щоб підтвердити факт ненасильницької смерті», — додали у відомстві.

8 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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