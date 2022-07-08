США багато допомагають Україні, але цього недостатньо для перемоги, — Зеленський

Про це він повідомив у власному телеграмі.

«Сполучені Штати допомагають Україні, допомагають багато, але цього недостатньо для перемоги. Сподіваюся, моя довіра пришвидшить цю допомогу Україні», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що США є світовою економікою і можуть допомогти як зброєю, так і фінансами.

Зеленський також заявив, що США можуть впливати на рішення європейських країн у якості політичної підтримки.

«Я чесно скажу, деякі країни в Європі хочуть балансу між Росією та Україною. Але завдяки допомозі США вони почали підтримувати нас. Таким чином, коли я говорю про обсяг і швидкість підтримки озброєнь, я звертаюся не лише до Сполучених Штатів, я звертаюся до всіх світових лідерів і кажу, що швидша допомога, збільшення допомоги, врятує життя українців і допоможе нам повернути окуповані Росією території», — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може війна закінчитися до кінця року, Зеленський сказав: «Наша країна залишиться єдиною. Якщо потужна зброя від наших партнерів прийде до нас вчасно, і якщо пощастить і дасть Бог, з нашого боку, ми можемо досягти багато чого до кінця року, і ми можемо зупинити цю війну. Ми можемо зупинити, принаймні, військову частину цієї війни».