Російський Сбербанк переживає дефіцит чипів — їх «виколупуватимуть» із непотрібних карток

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на голову відділу кібербезпеки Сбербанку Ольгу Маклашину.

У найбільшому російському банку Сбербанку через брак чипів для карток вимушені реімплантувати чипи зі старих карток у нові.

«Наші колеги з центру емісії вигадали рішення, близьке до геніального – сказала Ольга Маклашина, — реімплантація чипів банківських карток, тобто ми почали «виколупувати» чипи з карток і вставляти їх у нові картки», – розповіла Маклашина.

Також Маклашина роз’яснила, що чипи витягують лише з неактивованих карток, які клієнти не забрали з відділень банку.

Раніше чипи Росія закуповувала у Європі, Китаї та Кореї.