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Російський Сбербанк переживає дефіцит чипів — їх «виколупуватимуть» із непотрібних карток

У найбільшому російському банку дефіцит нових чипів

Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на  голову відділу кібербезпеки Сбербанку Ольгу Маклашину.

У найбільшому російському банку Сбербанку через брак чипів для карток вимушені реімплантувати чипи зі старих карток у нові.

«Наші колеги з центру емісії вигадали рішення, близьке до геніального – сказала Ольга Маклашина, —  реімплантація чипів банківських карток, тобто ми почали «виколупувати» чипи з карток і вставляти їх у нові картки», – розповіла Маклашина.

Також Маклашина роз’яснила, що чипи витягують лише з неактивованих карток, які клієнти не забрали з відділень банку.

Раніше чипи Росія закуповувала у Європі, Китаї та Кореї.

8 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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