Прогноз погоди на вихідні 9–10 липня: тиждень закінчиться грозами

У суботу зливи з грозами очікуються у більшості регіонів країни, у неділю — на всій території України. При цьому, за даними Sinoptik.ua, у деяких областях температурні показники перевищать кліматичну норму на 6 і більше градусів.

Погода в суботу 9 липня

У суботу спекотна погода пануватиме на Півдні та в Криму, а також у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській та Сумській областях. Радимо з 10:00 до 16:00 менше виходити на сонце, а також не забувати користуватися косметичними засобами з SPF. Удень у північно-східних областях країни очікується до +29…+30 °С, у східних та південно-східних — до +34 °С, південних — +30…+32 °С. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +18…+20 °С.

У всіх регіонах, окрім Житомирської та Вінницької областей, у суботу пройдуть дощі з грозами, тож приготуйте парасольки з дощовиками та будьте обережні. Середня температура повітря вдень у Центрі та на Півночі становитиме +25…+28 °С, на Заході — +21…+24 °С, на Закарпатті — +24…+26 °С. Уночі у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях термометри покажуть +11…+13 °С, у центральних регіонах — +16…+19 °С, на решті території — +14…+16 °С.

Погода в неділю 10 липня

У неділю дощова погода та грози накриють усю територію України. Спекотно буде в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях — у середньому, до +33…+34 °С удень та +17…+20 °С уночі. У західних регіонах температура буде комфортною — у межах +22…+24 °С. На Закарпатті, у північних та центральних областях очікується до +25…+28 °С удень та +16…+18 °С уночі.

Звертаємо вашу увагу: незважаючи на те, що погода на вихідних буде дощовою, концентрація пилку трав у повітрі все ще залишається високою. Рекомендуємо алергікам дотримуватися запобіжних заходів і не виходити з дому без маски.

Погода у понеділок 11 липня

Новий тиждень розпочнеться дощами та грозами в усіх регіонах, крім Києва та Одеської області. Температура повітря при цьому становитиме +17…+19 °С на Заході, +23…+25 °С — у Центрі, на Півночі та Півдні, до +27…+29 °С — у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Погода на початку тижня у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях потішить помірним теплом: стовпчики термометрів покажуть до +21…+26 °С удень та +14…+16 °С уночі.

Народні прикмети та вірування

Дощі 10 липня, у Самсонів день, обіцяли негоду аж до бабиного літа. Втім, якщо цього дня бачили веселку над річкою, можна було розраховувати на ясне небо найближчими днями. З 11 липня починали потроху готуватися до осені й збирали кропиву — вважалося, що саме цього дня вона має магічну силу і може стати домашнім оберегом. А ще заглядали у колодязі — якщо вода піднімалася, готувалися до дощового тижня.