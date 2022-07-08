Польша и Литва уверены в том, что НАТО сможет защитить Сувлакский коридор

Президенты Польши и Литвы выразили уверенность, что войска НАТО смогут полностью защитить стратегически важный коридор, связывающий их страны и проходящий между российской Калининградской областью и Беларусью.

Озабоченность по поводу возможности НАТО защитить 70-километровый Сувлакский коридор между Польшей и Литвой, усилилась после российского вторжения в Украину 24 февраля.

Коридор отделяет Беларусь от Калининградской области, где базируются российский Балтийский флот и ракеты, способные нести ядерное оружие.

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа посетили этот малонаселенный район в четверг и встретились с войсками НАТО на польской и литовской стороне.

«Это очень чувствительная зона, и взор агрессора может быть потенциально направлен туда», – заявил Науседа в Шиплишках на польской стороне.

Коридор связывает Литву, Эстонию и Латвию – бывшие советские республики, граничащие с Россией – с Польшей и другими странами НАТО.

«Эта территория находится под защитой самого мощного оборонного альянса в мире и – мы оба хотим это подчеркнуть – эта территория в безопасности», – сказал Дуда.