Бывший премьер-министр Синдзо Абэ умер в больнице после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в результате покушения, совершенного 8 июля.

Абэ был ранен во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.По сообщениям, были слышны по меньшей мере два выстрела. Нападавшего, 40-летнего местного жителя, задержали. Nikkei пишет, что он выстрелил в спину Абэ из дробовика.

Позже выяснилось, что стрелявший в Синдзо Абэ – бывший моряк Сил самообороны Японии, сообщил телеканал Nihon TV. Как сообщил телеканал NHK, он был недоволен политикой Абэ и хотел его убить.