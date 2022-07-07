Знаменитый голливудский актер Джемс Каан умер

Знаменитый голливудский актер Джемс Каан умер в возрасте 82 лет после долгой и успешной карьеры в кино.

Актер снялся в таких фильмах, как «Крестный отец», «Эльф» и «Песня Брайана».

Джеймс Каан скончался, как сообщает TMZ, после более чем 50 лет успешной карьеры.

Новость была опубликована в Твиттере на его официальной странице: «С большой грустью мы сообщаем вам о кончине Джимми вечером 6 июля.

«Семья благодарит за искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это трудное время».

Карьера Джеймса началась еще в молодости. Он получил свою прорывную роль в 1972 году, когда сыграл мафиози Сонни в «Крестном отце».

Каан получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, а также «Золотой глобус» за свою игру.

Позже он повторил эту роль, когда вернулся в « Крестном отце II» .