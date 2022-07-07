Уровень воды в Большом Соленом озере в штате Юта упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Причиной этого стала продолжающаяся на Западе Соединенных Штатов засуха, которая, как предупреждают ученые, усугубляется изменением климата.

Средняя глубина Большого Соленого озера, крупнейшего соленого озера в Западном полушарии, естественным образом колеблется в зависимости от сезона и местных осадков. Однако уровень воды в озере, имеющем важное значение для местной экономики и экологии, никогда не опускался так низко, начиная с 1847 года, когда приехавшие сюда мормоны, основавшие Солт-Лейк-Сити, начали вести соответствующие записи.

Предыдущий негативный рекорд был установлен в октябре 2021 года, говорится в пресс-релизе Геологической службы США (USGS).

«Это не тот рекорд, который мы хотели бы побить, – заявил Джоэл Ферри, исполнительный директор Департамента природных ресурсов штата Юта. — Необходимы срочные действия, чтобы помочь защитить и сохранить этот критически важный ресурс. Очевидно, что озеро испытывает проблемы».

Исходя из тенденций предыдущих лет, «уровень воды в озере, вероятно, продолжит снижаться до осени или начала зимы, когда количество поступающей в озеро воды сравняется с потерями от испарения или превысит его», сообщает Геологическая служба.

Согласно оценкам, опубликованным властями штата Юта, Большое Соленое озеро ежегодно приносит в местную экономику до 1,3 млрд долларов за счет различных отраслей, включая горнодобывающую промышленность, рыбоводство и туризм.

Недавно ученые предупредили, что на дне озера залегают опасные отложения, богатые мышьяком. Если они выйдут на поверхность, то могут быть разнесены ветром при контакте с воздухом.

Почти весь Запад США охвачен сильной засухой, которая привела к уменьшению стока воды в реки и резкому снижению уровня основных водохранилищ, включая озера Мид и Пауэлл.

Климатологи отмечают, что в прошлом существовали прецеденты засух, продолжавшихся в этом регионе более 20 лет, но их интенсивность усилилась из-за повышения глобальной температуры, связанной с человеческой деятельностью.