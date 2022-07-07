Євросоюз прийняв рішення запросити Україну до “митного безвізу” Європейцям загрожує відключення від мереж Facebook та Instagram » «Украине нечего бояться»: эксперты об уходе Бориса Джонсона Уходящий британский премьер был одним из самых проукраинских мировых лидеров, выступая словом и делом в поддержку Киева и против компромиссов с Москвой. Может ли его отставка и приход нового премьер-министра ослабить позицию Запада в отношении России? Би-би-си собрала мнения экспертов. «Спасибо за все, братан» За свою политическую карьеру Борис Джонсон высказывал разные взгляды в адрес России. Например, в 2015 году, в бытность мэром Лондона, он призывал Запад сотрудничать с Путиным в борьбе с террористами в Сирии, несмотря на аннексию Крыма и войну на востоке Украины. Но став премьер-министром, Джонсон занял более жесткую позицию по отношению к Москве и стал поддерживать Украину. Его правительство еще в преддверии полномасштабного вторжения в 2022 году предоставило ВСУ противотанковые комплексы NLAW, которые вместе с американскими «Джавелинами» украинская армия успешно использовала, отражая российское наступление Сейчас британская военная помощь включает системы реактивной артиллерии, самонаводящиеся противотанковые ракеты, бронетранспортеры и бронемашины, системы ПВО, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, а также тысячи касок, бронежилетов и комплектов медицинской помощи. Британия также тренирует украинских солдат. Общий объем британской военной и экономической помощи Украине с начала войны достиг 3,8 млрд фунтов Джонсон дважды посетил Киев за время войны, говорил о важности поддержки Украины на международных саммитах — и отвергал призывы к скорейшему перемирию ценой уступок Путину, которые звучали из европейских столиц. Его роль высоко оценили и простые украинцы, и политики. В четверг уходящего премьера поблагодарил Офис президента Украины, а на прошлой неделе он стал почетным гражданином Одессы. «Спасибо за все, братан!», — так отреагировал на отставку Джонсона в своем «Телеграме» Родион Кудряшов, командир днепровского подразделения полка «Азов», добавив эмодзи с подмигивающим лицом и рукопожатием. Неудивительно, что уход Джонсона вызвал опасения у Украины и части ее союзников на Западе. Некоторые даже назвали его отставку «подарком Кремлю». Американский эксперт Джозеф Чиринчоне из Совета по международным отношениям, американского аналитического центра, предполагает, что политический кризис в Британии ослабит усилия Запада в поддержке Украины и может стать угрозой для решимости союзников Киева. Поддержка вопреки кризисам? Беспокойство украинцев можно понять, говорит Алена Гливко, украинский политолог и сотрудница аналитического Общества Генри Джексона в Лондоне: «Нация в состоянии войны не знает всех нюансов политической обстановки в Британии, для нее главное — чтобы помощь была бесперебойной, стабильной и последовательной». Но эксперт также подчеркивает, что поддержка Британии зависит не столько от Бориса Джонсона, сколько от общественного мнения, и оно на стороне украинцев. В качестве наглядного примера она привела тот факт, что флаги Украины можно наблюдать не только по всему Лондону, но и в почти каждом маленьком городе за его пределами. «Поддержка сохранится, потому что она держится не на одной личности», — говорит Алена Гливко. Однако смена правительства может привести к перебоям в поставках оружия и оказании финансовой помощи, предупредила она и добавила, что сейчас британское внешнеполитическое ведомство занимается также планами послевоенной реконструкции Украины. «Все эти длительные процессы будут продолжаться, главное, чтобы сейчас не было перебоев», — добавляет она. Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Британии в Беларуси, согласен, что отставка премьер-министра не повлияет на позицию Лондона. «Поддержка, которую Британия оказывает Украине, — не личная политика премьер-министра, а политика страны. В обеих крупных партиях, среди их политиков, в обществе и в частном секторе есть политический консенсус по этому вопросу», — сказал он в разговоре с Би-би-си. «Украине нечего бояться в вопросе смены курса при другом премьере», — считает Гулд-Дэвис. Он также не ожидает перебоев в поставках оружия — и подчеркивает, что министр обороны Бен Уоллес остается на своем рабочем месте. Генерал сэр Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Британии, сказал Би-би-си, что «драма в сердце правительства» не повлияет на внешний курс Лондона. «И временный премьер-министр, кто бы он ни был, и все кандидаты будут сохранять нынешний курс, потому что Британия видит себя одним из главных западных защитников Украины», — сказал генерал. Но он предупредил, что перед следующим британским премьер-министром встанет вызов, который встал бы и перед Джонсоном: как сохранить поток оружия и снаряжения в Украину на протяжении многих месяцев. «Как Запад может обеспечить необходимый уровень поддержки Украины на протяжении необходимого времени», — перефразирует этот вызов сэр Ричард. По его словам, этот вызов встанет перед всей Европой — война в Украине уже не новость для ее жителей, и на фоне растущей инфляции и роста цен на бензин и отопление помогать Украине остановить российское наступление и перейти в контратаку не становится проще. По мнению генерала, у Запада нет выбора, потому что защита Украины является защитой его собственных интересов от России, но он ожидает ожесточенные споры вокруг этого вопроса.