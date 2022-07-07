Українці у Литві можуть отримати безкоштовну медичну допомогу

Українці, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту, автоматично отримують державне медичне страхування.

Водночас у громадян України, які починають легально працювати в Литві, із зарплати автоматично вираховуються страхові внески. При цьому вони мають придбати приватне страхування за умови, якщл вони не зареєстровані для отримання притулку та не мають офіційного працевлаштування.

Перелік приватних страхових компаній можна знайти за посиланням.

Українцям, які мають тимчасову посвідку на проживання у Литві, для отримання медичної допомоги необхідно:

звернутися до реєстраційного центру, щоб отримати картку з персональним кодом електронної історії здоров’я ESI. Він дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом, який слід показувати в медзакладах та аптеках.

відвідати найближчу поліклініку чи Центральну поліклініку у Вільнюсі або звернутися до лікарні муніципалітету, де ви зареєстровані. Знайти медустанову можна на сайті.

Важливо: сімейний лікар призначає лікування та медикаменти, а у разі потреби – виписує направлення до вузького спеціаліста або на госпіталізацію.

Українці у Литві можуть не платити за:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров’я;

медичну реабілітацію внаслідок поранення на війні;

щеплення від COVID-19 (тел. 1808, з не литовського номера: +370-66-01-1808);

Екстрена медична допомога в Литві гарантується усім безоплатно.

Також громадяни можуть отримати невідкладну меддопомогу у лікарнях з надання амбулаторних та/або стаціонарних послуг. Для такого звернення направлення лікаря не є обов’язковим.

Крім того, українцям, які шукають притулок, Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких: