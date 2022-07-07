Учасники конференції в Лугано виділять на підтримку України майже 2 мільярди доларів

Про це він повідомив у власному телерамі.

«Вдячні Уряду Швейцарії, Швеції, Великої Британії, Світовому банку, ЄБРР, ЄІБ, приватному українському та міжнародному бізнесу за цю солідарність», — сказав Шмигаль.

За його словами, Україна отримає 600 мільйонів доларів для фінансової підтримки та понад 500 млн для аграрного сектору.

Крім того, за домовленостями в Лугано на підтримку України буде виділено понад 500 млн доларів на теплопостачання і майже 250 млн для розвитку цифрової трансформації.