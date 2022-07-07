Росія йде шляхом Ірану, — Business Insider

Про це пише Business Insider.

Через чотири місяці війни в Україні Росія отримує величезні доходи від продажу нафти та газу, але експерти кажуть, що Москві слід вивчати досвід інших країни, які перебувають під жорсткими санкціями у новітній історії, включаючи Іран і Венесуелу, як застереження в довгостроковій перспективі.

«Нафтовидобувні країни, такі як Іран і Венесуела, які в минулому зазнали економічних санкцій, дістали серйозні удари по сфері видобутку нафти, від якого вони досі не оговталися», — сказав для Business Insider Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura.

Це тому, що санкції спрямовані на зниження попиту, своєю чергою змушуючи виробників нафти в країні зменшувати видобуток, повідомили експерти Insider. Російська нафтова промисловість також, ймовірно, постраждає від занепаду технологічних досягнень, оскільки іноземні інвестиції масово втікають з країни.

І Росія може постраждати навіть сильніше, ніж Іран і Венесуела, оскільки більшість санкцій проти Тегерана і Каракаса були запроваджені США, — сказав Кіучі. За його словами, обмеження російської торгівлі є набагато ширшими, оскільки США не єдині, хто застосував санкції проти Росії: Велика Британія також заборонила нафту країни, а країни ЄС погодилися заборонити 90% імпорту російської сирої нафти до кінця року.

Санкції проти іранської та венесуельської нафти вдарили по цих країнах у період низьких цін на енергоносії з 2014 по 2020 роки, тому будь-які продажі, які їм вдалося досягти, були б скромними у порівнянні з надприбутками Росії на нинішньому ринку буму. Ціни на нафту зросли до 13-річного максимуму через кризу енергопостачання не лише через війну, але й через відновлення світового попиту після пандемії.

Всупереч значним доходам від продажів, міністерство економіки Росії все ще прогнозує, що видобуток нафти цього року впаде на 17% у порівнянні з 2021 роком, повідомило Reuters у квітні з посиланням на офіційний документ. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2021 році країна експортувала близько 5 мільйонів барелів сирої нафти на день, половина з яких йшла до Європи.

Криза вже почалася в Росії, оскільки ключове програмне забезпечення, яке використовується в нафтогазовій промисловості, старіє. Це пояснюється тим, що компанії, які виходять з ринку, не продовжуватимуть оновлювати або обслуговувати програмне забезпечення та коди, повідомило Bloomberg 28 червня.

«Відхід західних енергетичних компаній з Росії також призведе до браку інвестицій і висококваліфікованого персоналу, необхідного для підтримки або збільшення видобутку», — сказав Business Insider один з експертів.