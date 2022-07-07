Німеччина відмовилася постачати БТР Україні

Про це повідомляє Spiegel Online.

«Ми підтримуємо Україну всім, що можливо і відповідально. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захищатися», — сказала міністерка.

Крістіне Ламбрехт додала, що «безвідповідально хотіти пограбувати Бундесвер, особливо в ці часи, і неосвічено ігнорувати військову пораду Генерального інспектора».

До цього Генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Зорн заявив, що таке рішення буде непросто втілити у життя. Хоча німецька армія і має 825 БТР Fuchs, вони всі мають різні модифікації – від радарних носіїв до медичних автомобілів.