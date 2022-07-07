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Німеччина відмовилася постачати БТР Україні

Німеччина уряд

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт відмовилася від поставки Україні бронетранспортерів Fuchs, посилаючись на інтереси безпеки Німеччини

Про це повідомляє Spiegel Online.

«Ми підтримуємо Україну всім, що можливо і відповідально. Але ми маємо забезпечити здатність Німеччини захищатися», — сказала міністерка.

Крістіне Ламбрехт додала, що «безвідповідально хотіти пограбувати Бундесвер, особливо в ці часи, і неосвічено ігнорувати військову пораду Генерального інспектора».

До цього Генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Зорн заявив, що таке рішення буде непросто втілити у життя. Хоча німецька армія і має 825 БТР Fuchs, вони всі мають різні модифікації – від радарних носіїв до медичних автомобілів.

7 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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