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Керівники МІ5 і ФБР разом попередили про зростання загрози з боку Китаю

Китай

Про це повідомили в Reuters.

«Китайський уряд намагається змінити світ, втручаючись у нашу політику (і, повинен додати, у політику наших союзників)», — сказав директор ФБР Крістофер Рей.

Генеральний директор MI5 Кен МакКаллум сказав, що його служба вже більш ніж подвоїла раніше обмежені зусилля по боротьбі з діяльністю Китаю, яка викликає стурбованість.

Він додав, що служба проводить в сім разів більше розслідувань, ніж у 2018 році.

Директор ФБР Крістофер Рей зі свого боку заявив, що китайський уряд становить «найбільшу довгострокову загрозу» економічній та національній безпеці Британії, США та їхніх союзників у Європі та інших країнах.

Він зазначив, що Пекін прямо втручався у вибори до Конгресу в Нью-Йорку цього року, оскільки він не хотів вибору кандидата-критика Китаю та колишнього протестувальника на площі Тяньаньмень.

Рей попередив, що китайський уряд становить ще більш серйозну загрозу для західного бізнесу, ніж думають багато досвідчених бізнесменів, і «налаштований на крадіжку ваших технологій».

7 июля, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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