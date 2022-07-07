Австрия конфисковала хранилище «Газпрома»

Власти Австрии приняли решение передать другим поставщикам хранилище «Хайдах» — второе крупнейшее в Центральной Европе. «Мы ввели принцип „используй или потеряй“», — сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции в среду.

Этот принцип означает, что «газохранилища используются по назначению, то есть для хранения газа, а если этого не происходит, то они изымаются у оператора и предоставляются в распоряжение другим для хранения газа», пояснил он.

О возможной конфискации австрийского хранилища емкостью 2,8 млрд кубометров газа, которое «Газпром» построил совместно со своей «дочкой» WINGAS, Нехаммер лично предупреждал президента России Владимира Путина еще в мае, во время телефонного разговора.

Путин, по словам Нехаммера, пообещал стабильные поставки газа в Австрию, а также «дал позитивные сигналы» по вопросу украинского зерна, заблокированного в черноморских портах.

С тех пор порты Украины по-прежнему блокированы российским флотом, а «Газпром» отключил от газа 10 европейских стран и начал сокращать поставки ключевым «клиентам», в том числе тем, кто согласился на требование платить по схеме «в рублях».

В мае российский холдинг бессрочно остановил трубопровод «Ямал-Европа», а в июне вдвое сократил прокачку по «Северному потоку» — последней трубе, которая использовалась на полную мощность после начала войны. В результате от 40% до 60% газа недосчитались Германия, Италия и Австрия.

С 11 июля «Северный поток» остановят для планового ремонта, и в Европе готовятся к худшему. Нет гарантий, что ежегодная 10-дневная профилактика не превратится «в долгосрочную политическую профилактику», заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

В Германии «Газпром» лишился своего крупнейшего хралинилища «Реден» еще в марте, когда власти ввели процедуру внешнего управления в его дочерней структуре Gazprom Germania GmbH. В июле у компании, которой теперь управляет национальный регулятор газового рынка, были конфискованы три СПГ-танкера. Власти ФРГ намерены использовать их для транспортировки газа из США, чтобы компенсировать сокращение поставок от «Газпрома».