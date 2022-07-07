«Армія РФ взяла «оперативну паузу», — ISW

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Вперше за 133 дні війни не було заявлених або оцінених російських територіальних здобутків, що підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська в значною мірою взяли оперативну паузу», — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що Міністерство оборони Росії щодня заявляло про територіальні здобутки з початку війни, але не повідомляло про жодну нову територію чи переміщення сухопутних сил після завершення оточення Лисичанська (3 липня).

Додають, що 6 липня російські війська все ще проводили обмежені та безуспішні наземні штурми на всіх напрямках. Такі спроби узгоджуються з російською «оперативною паузою», яка не передбачає і не вимагає повного припинення активних бойових дій.

«Це означає, що російські сили, ймовірно, обмежаться відносно невеликими наступальними діями, намагаючись створити умови для більш значних наступальних операцій і відновити бойову міць, необхідну для виконання цих більш амбітних завдань», — повідомляють в ISW.