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Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності Комуністичної партії України.

Про це повідомила пресслужба суду.

“5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Інформуємо про те, що судом задоволені позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що все майно, кошти та активи партії, а також її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави.

Компартію України було створено у 1993 році. З 2015 року було усунуто від виборчого процесу після того, як ОАСК припинив її діяльність, проте рішення оскаржувалося в апеляційному порядку.

6 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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