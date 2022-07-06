Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України

Про це повідомила пресслужба суду.

“5 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України. Інформуємо про те, що судом задоволені позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Комуністичної партії України”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що все майно, кошти та активи партії, а також її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави.

Компартію України було створено у 1993 році. З 2015 року було усунуто від виборчого процесу після того, як ОАСК припинив її діяльність, проте рішення оскаржувалося в апеляційному порядку.