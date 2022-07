ЗСУ стримують російські війська на межі Луганської та Донецької областей – Луганська ОВА ЗСУ знищили два склади російських боєприпасів, опорні пункти й десяток ворожої техніки » Симулятор выживания This War of Mine вошёл в школьную программу Польши и теперь доступен для бесплатного скачивания Как и было обещано ещё в 2020 году, симулятор выживания This War of Mine от 11 bit studios всё-таки добавили в список произведений для внеклассного чтения учеников средних школ в Польше. This War of Mine стала первой составляющей новой инициативы польского правительства под названием «Игры в образовании» (Gry w edukacji). В программу намерены включать проекты, которые можно использовать в дидактических целях. В рамках инициативы ПК-версию This War of Mine (размер архива составляет 2,6 Гбайт) можно скачать бесплатно с официального сайта правительства Польши. Распространять или продавать загруженную игру строго запрещается.

На той же странице можно найти созданные совместно с разработчиками учебные материалы по This War of Mine: информационную брошюру на 62 страницы, план уроков и инструкцию по запуску. В отличие от большинства игр, изображающих боевые действия, This War of Mine помещает геймеров на сторону не военных, а гражданского населения, всеми силами пытающегося выжить в неблагоприятных для этого условиях. «Тон и достоверность, с которой игра передаёт суровую реальность, делает её полезным инструментом во время бесед с учениками насчёт войн, их истории и природы, а также этики, психологии, ценности человеческого достоинства или поведения в ситуациях с непосредственной угрозой жизни», — объясняют образовательное значение This War of Mine в польском правительстве.