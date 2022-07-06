Росіяни убили 346 дітей в Україні

Станом на ранок 6 липня щонайменше 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: «За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 346 дітей загинуло та понад 645 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях».

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (346), Харківській (186), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.

Зокрема, стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області.

5 липня російські війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 108 закладів освіти, з них 215 зруйновані повністю.