Іспанія витратить на оборону додатково €1 млрд цьогоріч

Про це передає Bloomberg.

Речниця уряду Ісабель Родрігес країна зобов’язалася протягом десяти років збільшити оборонний бюджет до 2% від ВВП.

Так, минулого тижня прем’єр-міністр Педро Санчес заявив під час саміту НАТО в Мадриді, що Іспанія, реагуючи на російське вторгнення в Україну майже подвоїть витрати на оборону до 2029 року.

На сьогодні військові витрати країни становлять 1,02% від ВВП, що є найнижчим показником серед усіх членів Альянсу, за винятком Люксембургу. Водночас зазначається, що крайня ліва партія Podemos, яка є партнером Санчеса в правлячій коаліції, публічно виступає проти планів щодо збільшення військових витрат, також вона критикує рішення уряду дозволити ВМС США розмістити два додаткових есмінці на іспанській базі.