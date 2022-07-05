ЗСУ звільнили від окупантів вже 1028 населених пунктів

Українські військові звільнили від російських загарбників вже 1028 населених пунктів.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

За словами Тимошенка, станом на 5 липня ЗСУ деокупували 1028 міст, сіл та селищ, які були захоплені російськими військовими. Приблизно місяць тому, наприкінці травня, ця кількість сягала 1016 населених пунктів. Загалом, з 27 травня до 5 липня українським воїнам вдалося вибити окупантів з щонайменше 12 міст та сіл.

Серед населених пунктів, які вдалося деокупувати нашій армії, зокрема, село Павлівка Донецької області та Потьомкине, що на Херсонщині. Також 2 липня стало відомо, що українська армія змусила російських окупантів покинути селище Іванівка Херсонської області.

Також Тимошенко розповів, що 434 міст та селищ вже повністю розміновано. Національна поліція відновила роботу в 651 деокупованому населеному пункті, а органи місцевого самоврядування повноцінно запрацювали в 691.