ЗСУ відкинули ворога під Долиною, проте він штурмує у напрямках Новолуганського і Спірного, — Генштаб

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Слов’янський напрямок

Ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили. Окупантів відкинуто.

Донецький напрямок

Основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ворог вживає заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах.

Краматорський напрямок

Окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки.

Бахмутський напрямок

Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають.

Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів.

За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

Південнобузький напрямок

Противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.

Харківський напрямок

Ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування наших військ. Противник обстріляв із артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по місту Харкову.

Сіверський напрямок

Ознак створення наступального угруповання не виявлено. Ворог здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань, що на Сумщині.

Волинський та Поліський напрямки

Ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.