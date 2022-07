У Пентагоні підсумували, що саме вони поставили в Україну за весь час ООН: Россия практикует произвольные задержания на захваченных территориях » В России начались гонения на еврейские организации и раввинов Правительство России потребовало от Еврейского агентства для Израиля («Сохнута») прекратить деятельность внутри страны. Как сообщает The Jerusalem Post, соответствующее письмо от Министерства юстиции России Сохнут получил на этой неделе. Собеседники The Jerusalem Post в «Сохнуте» подтвердили получение письма, но отказались комментировать ответ на него, поскольку он находится на согласовании в офисе «Сохнута» в Иерусалиме в консультациях с МИДом Израиля и канцелярией премьер-министра. Министр алии и реинтеграции Пнина Тамено-Шете рассказала, что ее проинформировали о решении Минюста России утром. «Как хорошо известно, Еврейское агентство «Сохнут» является важной составляющей частью правительства и Министерства алии и интеграции для репатриации евреев со всего мира в Государство Израиль. И мы должны следить за тем, чтобы их сфера деятельности сохранялась такой, какой она была на протяжении многих лет, — заявила министр. — Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с руководством России над решением проблемы, и я хочу поддержать еврейскую общину в России, которая в это время должна быть обеспокоена последствиями принятого решения. Алия — это основное право евреев России, и мы позаботимся о том, чтобы оно было сохранено как таковое». Как сообщили Newsru.co.il в министерстве, дата с которой «Сохнут» должен прекратить деятельность в России, не была указана в письме. Ранее представительство «Сохнута» в России заявило, что агентство и учрежденные им организации продолжают деятельность в стране, «требования о немедленном прекращении деятельности не поступало». Высокопоставленные источники в российской еврейской общине сказали The Jerusalem Post, что «люди из еврейской общины чувствуют, что на них опустился железный занавес, и они боятся, что не смогут выехать из страны». Как отметил один источник, «ряд евреев заявили, что российские власти пытаются их арестовать и что они опасаются за свою жизнь». The Jerusalem Post отмечает, что прекращение работы «Сохнута» прямо подорвет возможность возможность российских евреев совершить репатриацию: тысячи из них закончили оформление документов и ждут, когда станут доступны рейсы в Израиль, но санкции против России заставили большинство международных авиакомпаний прекратить полеты. В начале июня СМИ сообщили, что Россию под давлением властей, требовавших от него поддержать вторжение в Украину, покинул главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Французская газета Le Figaro писала, что на раввина оказывали давление Кремль и ФСБ. Израильское издание Ynet сообщало, что Гольдшмидт опасается возвращаться в Россию из-за помощи украинским беженцам и путешествует в сопровождении троих телохранителей. «Конференция европейских раввинов, президентом которой является раввин Гольдшмидт, руководила усилиями по поддержке беженцев, и теперь раввину Гольдшмидту посоветовали пока не возвращаться в Москву», — сообщил представитель раввина «Медузе». 7 июня Гольдшмидта переизбрали главным раввином Москвы на очередной семилетний срок.