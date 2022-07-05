В полдень оккупанты ударили тремя ракетами по портам Очакова и Черноморска

Сегодня, 5 июля, российские оккупанты выпустили по Очакову (Николаевская область) и Черноморску (Одесская область) три ракеты Х-59. Их сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

«В полдень авиация врага ракетами Х-59 атаковала портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Все три ракеты уничтожены нашими силами ПВО. Спасибо!» — написал Братчук в Telegram.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу вечером, 1 июля, над Одесской областью подразделение ПВО сбило российскую ракету X-31.

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 1 июля, нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ полностью освободили Одесскую область от оккупантов.