У Пентагоні підсумували, що саме вони поставили в Україну за весь час

У вівторок, 5 липня, Міністерство оборони США видало заяву, детально розписавши, яку саме військову допомогу вони надали Україні із серпня 2021 року.

Ця допомога включає:

Понад 1400 зенітних систем Stinger;

Понад 6500 протиброньових систем Javelin;

Понад 20 000 інших систем протиозброєння;

Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 155-мм гаубиць і до 410 000 155-мм артилерійських снарядів;

36 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;

19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;

Вісім високомобільних артилерійських ракетних систем і боєприпасів;

Дві національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);

20 вертольотів Мі-17;

Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;

200 бронетранспортерів M113;

Понад 10 тис. гранатометів і стрілецької зброї;

Понад 59 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

121 Тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Привид Фенікс»;

Ракетні системи з лазерним наведенням;

Дрони Пума;

Безпілотні кораблі берегової оборони;

26 протиартилерійських РЛС;

Чотири протимінометні радари;

Чотири радари повітряного спостереження;

Дві гарпунні системи берегової оборони;

18 прибережних та річкових патрульних катерів;

Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

C-4 вибухові речовини та підривне обладнання для ліквідації перешкод;

Тактичні захищені системи зв’язку;

Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

Медичні засоби, включаючи аптечки;

Обладнання радіоелектронних перешкод;

Польове обладнання та запасні частини;

Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, включаючи приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого, повідомляє Пентагон.

Як писав раніше Голос Америки, 1 липня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). У цей пакет входить:

дві норвезькі Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);

до 150 000 снарядів 155 мм артилерії;

чотири додаткові контрартилерійські радари.

Дозвіл PDA є чотирнадцятим вилученням обладнання зі складів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні додаткові можливості для самооборони, йдеться у повідомленні Міноборонм США.