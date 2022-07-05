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У Пентагоні підсумували, що саме вони поставили в Україну за весь час

Українські військові обстрілюють позиції Росії з гаубиці M777, поставленої США, на сході України в Донецькій області, 18 червня 2022 року. (Фото AP/Єфрем Лукацький)

У вівторок, 5 липня, Міністерство оборони США видало заяву, детально розписавши, яку саме військову допомогу вони надали Україні із серпня 2021 року.

Ця допомога включає:

  • Понад 1400 зенітних систем Stinger;
  • Понад 6500 протиброньових систем Javelin;
  • Понад 20 000 інших систем протиозброєння;
  • Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиць і до 410 000 155-мм артилерійських снарядів;
  • 36 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  • 126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;
  • Вісім високомобільних артилерійських ракетних систем і боєприпасів;
  • Дві національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;
  • 200 бронетранспортерів M113;
  • Понад 10 тис. гранатометів і стрілецької зброї;
  • Понад 59 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 Тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Привид Фенікс»;
  • Ракетні системи з лазерним наведенням;
  • Дрони Пума;
  • Безпілотні кораблі берегової оборони;
  • 26 протиартилерійських РЛС;
  • Чотири протимінометні радари;
  • Чотири радари повітряного спостереження;
  • Дві гарпунні системи берегової оборони;
  • 18 прибережних та річкових патрульних катерів;
  • Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • C-4 вибухові речовини та підривне обладнання для ліквідації перешкод;
  • Тактичні захищені системи зв’язку;
  • Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
  • Послуги комерційних супутникових зображень;
  • Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • Медичні засоби, включаючи аптечки;
  • Обладнання радіоелектронних перешкод;
  • Польове обладнання та запасні частини;
  • Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, включаючи приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого, повідомляє Пентагон.

Як писав раніше Голос Америки, 1 липня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). У цей пакет входить:

  • дві норвезькі Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);
  • до 150 000 снарядів 155 мм артилерії;
  • чотири додаткові контрартилерійські радари.

Дозвіл PDA є чотирнадцятим вилученням обладнання зі складів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні додаткові можливості для самооборони, йдеться у повідомленні Міноборонм США.

5 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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