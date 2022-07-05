У Пентагоні підсумували, що саме вони поставили в Україну за весь час

У вівторок, 5 липня, Міністерство оборони США видало заяву, детально розписавши, яку саме військову допомогу вони надали Україні із серпня 2021 року.
Ця допомога включає:
- Понад 1400 зенітних систем Stinger;
- Понад 6500 протиброньових систем Javelin;
- Понад 20 000 інших систем протиозброєння;
- Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 155-мм гаубиць і до 410 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 36 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- 126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;
- Вісім високомобільних артилерійських ракетних систем і боєприпасів;
- Дві національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);
- 20 вертольотів Мі-17;
- Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;
- 200 бронетранспортерів M113;
- Понад 10 тис. гранатометів і стрілецької зброї;
- Понад 59 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 Тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Привид Фенікс»;
- Ракетні системи з лазерним наведенням;
- Дрони Пума;
- Безпілотні кораблі берегової оборони;
- 26 протиартилерійських РЛС;
- Чотири протимінометні радари;
- Чотири радари повітряного спостереження;
- Дві гарпунні системи берегової оборони;
- 18 прибережних та річкових патрульних катерів;
- Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- C-4 вибухові речовини та підривне обладнання для ліквідації перешкод;
- Тактичні захищені системи зв’язку;
- Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- Послуги комерційних супутникових зображень;
- Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
- Медичні засоби, включаючи аптечки;
- Обладнання радіоелектронних перешкод;
- Польове обладнання та запасні частини;
- Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.
Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, включаючи приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого, повідомляє Пентагон.
Як писав раніше Голос Америки, 1 липня Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). У цей пакет входить:
- дві норвезькі Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);
- до 150 000 снарядів 155 мм артилерії;
- чотири додаткові контрартилерійські радари.
Дозвіл PDA є чотирнадцятим вилученням обладнання зі складів Міністерства оборони України з серпня 2021 року.
Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні додаткові можливості для самооборони, йдеться у повідомленні Міноборонм США.
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