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ООН: Россия практикует произвольные задержания на захваченных территориях

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (архивное фото)

Комиссар ООН по правам человека сообщила о 270 случаях подобного рода

Произвольные задержания гражданских лиц стали широко распространенным явлением в частях Украины, удерживаемых российскими военными и связанными с ними вооруженными группами.

Об этом завила во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на заседании Совета по правам человека в Женеве.

Сформулированные ею выводы были сделаны на основе информации, полученной в ходе поездок наблюдателей на места и интервью, проведенных более чем с 500 жертвами и свидетелями нарушений прав человека.

По словам Бачелет, использовались и другие источники.

Она отметила, что уже задокументировано 270 случаев неправомерного задержания.

В связи с этим ООН планирует усилить мониторинг в стране.

«Несмотря на ограниченный доступ, мы задокументировали 270 случаев произвольного задержания и насильственного исчезновения. Восемь жертв были найдены мертвыми», – сообщила Бачелет в обновленной информации о ситуации в Украине за период с 24 февраля по 15 мая.

Выступая на том же заседании, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обвинила Россию в массовых похищениях людей, в том числе мэра Херсона Игоря Колыхаева, и призвала к их немедленному и безоговорочному освобождению.

Представительство ООН по правам человека, которое сохраняет свое присутствие в Украине с 2014 года, еще не получило доступа на территорию, оккупированную российскими вооруженными силами, напомнила Бачелет.

Она также сообщила, что ее офис увеличивает свое присутствие в стране, добавив, что на сегодняшний день зафиксировано около 4889 случаев гибели гражданских лиц. Бачелет подчеркнула, что реальные цифры «вероятно, значительно выше».

Большое количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений вызывают «серьезные опасения», что атаки, проводимые российскими вооруженными силами, нарушают международное гуманитарное право, сказала Бачелет, добавив, что украинские военные также, по-видимому, причастны к подобным нарушениям в восточных районах страны, но в «гораздо меньших масштабах».

Представитель ООН по правам человека сообщил, что ООН планирует увеличить свою группу мониторинга в Украине приблизительно с 55 человека до 80.

5 июля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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