ЗСУ звільнили від окупантів вже 1028 населених пунктів Глава европейской дипломатии: «Санкции заставят Путина выбирать — масло или оружие» » Италию накрыла самая мощная за 70 лет засуха В пяти регионах на севере Италии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с самой сильной засухой за последние 70 лет. Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето получат 36,5 млн евро из чрезвычайного фонда страны на борьбу с нехваткой воды. По оценкам итальянского сельскохозяйственного союза Coldiretti, засуха угрожает уничтожить более 30% сельхозпродукции региона. Несколько муниципалитетов уже объявили о нормировании воды. Причиной засухи стало крайне незначительное число осадков, выпавших за зиму, в сочетании с летней жарой. «Введение режима ЧС необходимо для борьбы со сложившейся ситуацией, требующей исключительных мер и полномочий», — говорится в заявлении правительства Италии. Все пострадавшие регионы сосредоточены вокруг реки По — самой длинной в Италии, протяженностью более 650 километров. Фермеры из долины По говорят, что местами река пересохла, а на некоторых ее участках в поток попадает соленая морская вода, и это губительно для посевов. В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги посетил Доломиты, где произошло обрушение ледника, ставшее причной гибели семи альпинистов. Девять человек ранены, около 20 пропали без вести. По мнению Драги, трагедия на леднике и засуха — звенья процесса глобального потепления.