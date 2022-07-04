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Звільнення Зміїного відсунуло росіян на 100-150 км в акваторії Чорного моря

острів Зміїний

Посадовець поділився деталями в етері телеканалу «Еспресо».

«Завдяки звільненню острова Зміїного рашистів вдалося відсунути, в тому числі й у акваторії Чорного моря, на відстань 100-150 км. Про таку відстань у березні ми могли тільки мріяти», — зазначив Братчук.

Речник штабу Одеської ОВА додав, що підготовки росіян до морської десантної операції не спостерігається.

«Ризик звичайно є, але будь-якої активності до підготовки морської десантної операції з боку російських окупантів немає», — зауважив Сергій Братчук.

4 июля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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