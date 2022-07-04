Вілкул береться за масштабну українізацію Кривого Рогу

Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про створення мовних клубів у міських бібліотеках та онлайн-курсів для популяризації української мови у повсякденному спілкуванні.

Про це він написав Facebook.

«Так історично склалося, що ми, криворіжці, звикли переважно розмовляти російською мовою, але зараз мова – це також наша зброя. У Кривому Розі ми не будемо «рубати з плеча». Ми робимо лагідний процес переходу на українську мову і створюємо комфортні умови для цього», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 1 липня військова адміністрація організувала в кожному районі міста мовні клуби «Спілкуймося українською». А для тих, кому зручніше опанувати українську в онлайн-режимі, розпочалися онлайн-курси «Говоримо українською правильно». По завершенню курсів, учасники отримають електронні сертифікати. Заняття безкоштовні і проводитимуться двічі на тиждень.

Заняття у мовному клубі побудовані наступним чином. Перша частина – теоретична, вона присвячена навчанню: як ставити наголос, які слова доцільно використовувати у тих чи інших випадках, як відійти від суржика, як написати заяву, автобіографію тощо.

Друга частина – практична, вона присвячена культурі мовлення. Наприклад, якщо мова йде про воєнну тематику, то запрошуються профільні фахівці – військові, з якими учасники заняття обговорюють дану тему українською мовою.

До клубу будуть запрошуватись спікерами і молоді криворізькі автори, щоб була можливість не лише спілкуватись українською, але й популяризувати творчість земляків – поетів, письменників, художників Криворіжжя.

«Так, я роблю щоденні вечірні брифінги російською. І в цьому є глибокий сенс. Тому що я говорю переважно з російськомовним півднем і сходом. Проте, вже більшість нарад я проводжу українською. Процес перетворень триває», – додав Вілкул.