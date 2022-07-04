В окупованому Сніжному вибухнув склад боєприпасів росіян

В окупованому росіянами місті Сніжне Горлівського району Донецької області відбулися вибухи та почалася потужна пожежа.

Про це повідомляють у соцмережах та місцевих Telegram-каналах.

Судячи з відео, яке публікують місцеві мешканці, в глибокому тилу підірвали великий склад боєприпасів ворога.

Вибухи почалися в ніч на 4 липня, близько 1-ї години ночі, після чого спалахнула сильна пожежа.

За словами очевидців, вибухи відбувалися в районі заводу «Сніжнянськхіммаш».

Там окупанти облаштували склад боєприпасів для забезпечення своїх військ.

Жителі тимчасово окупованого міста знімали пожежу на фото і відео.

Вони чули потужні вибухи від детонації боєприпасів та спостерігали масштабну пожежу.

Нагадуємо, що 25 червня в районі того самого заводу вже була уражена база де розміщувалася російська військова техніка.

Наступного дня, окупанти опублікували фото рештків ракет, які прилетіли у військовий об’єкт.

Маркування на залишках свідчать про те, що по базі техніки у Сніжному вдарили з ракетного комплексу «Точка-У». За свідченнями місцевих, у неї прилетіли дві ракети.

Географічне положення Сніжного

Місто Сніжне розташоване на сході Донецької області неподалік кордону з Росією. Воно було окуповане росіянами у 2014 році та останні 8 років залишалося у “глибокому тилу” загарбників.