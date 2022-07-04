Росія планує фейковий референдум, щоб приєднати Херсонщину до своєї території – британська розвідка

У звіті мовиться, що військова адміністрація, встановлена Москвою, підтвердила плани проведення такого референдуму, тож міністерство оборони Британії вважає на цій підставі, що, ймовірно, Росія саме шляхом «псевдоконституційного голосування», намагатиметься узаконити свій контроль над регіоном.

Раніше у відео, опублікованому в Telegram, представник окупаційної влади Херсона Кирило Стремоусов підтвердив план провести референдум і сказав: «Так, ми готуємося до референдуму – і ми його проведемо».

У звіті британської розвідки мовиться, що 28 червня 2022 рокуросійські окупаційні сили заарештували обраного міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, ймовірно, намагаючись придушити опір окупації. Проте на окупованих територіях триває широкомасштабний збройний і мирний опір, мовиться у твіттер-повідомленні Міністерства оборони Британії.

Тим часом, речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що російські сили скупчилися в центрі Херсона та у селі Верхній Рогачик на Херсонщині, передає агентство Уніан. За його словами, «у Верхній Рогачик зайшла велика кількість російської техніки», а російські військові «оселилися в центрі – у будівлі поліції, суду та багатьох інших будинках».

За словами Братчука, окупаційні військові «обшукують вибірково перехожих» та концентруються на головних вулицях міста – це, на його думку, сигналізує, що російські окупаційні війська «бояться і готуються до наступу ЗСУ».

Також Братчук повідомив, що «російські дезертири намагаються терміново покинути окремі райони Херсонщини через Арабатську стрілку до Криму».