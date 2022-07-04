Премьер-министр Австралии во ходе визита в Киев пообещал новую военную помощь Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье пообещал оказать Киеву новую военную помощь, включая бронетехнику и беспилотники.

В ходе своего первого визита в Украину в качестве главы австралийского правительства Альбанезе заявил на пресс-конференции в Киеве, что Австралия окажет Украине «военную помощь в объеме ста миллионов долларов», не уточнив, идет ли речь о долларах США или Австралии.

100 миллионов долларов США эквивалентны 68 миллионам австралийских долларах.

Премьер-министр отметил, что Австралия предоставит дополнительную военную технику, запрошенную Украиной, включая 14 бронетранспортеров, 20 бронемашин Bushmaster и несколько беспилотников.

Зеленский заявил, что Австралия оказывает Украине «весомую помощь, в том числе оборонную». По словам Зеленского, украинские военные «высоко оценили» бронемашины Bushmaster.

Альбанезе посетил Бучу и Ирпень, где российские войска, как утверждается, совершили военные преступления, а также аэропорт Гостомель к северо-востоку от Киева.

«Для меня большая честь быть первым премьер-министром Австралии, посетившим Украину», – сказал он, отметив, что его поездка «очень четко продемонстрирует всему миру солидарность австралийского народа с народом Украины».

Он отдал должное «мужеству, стойкости, храбрости и решимости» президента, вооруженных сил и народа Украины, заявив, что они «полны решимости противостоять агрессору, который нарушает международное право без каких-либо провокаций или поводов».

Австралийский политик также заявил, что президент России Владимир Путин получит «прием, которого он заслуживает», если приедет на саммит «Большой двадцатки» на Бали в ноябре, что допустил Кремль

«Если господин Путин приедет на эту встречу, он получит прием, которого он заслуживает, и это будет не дружественный прием, не прием человека, который уважает международное верховенство закона», – заявил австралийский премьер.

В то же время он заявил, что не может представить, чтобы Австралия бойкотировала саммит, хотя «надеется на изоляцию России, насколько это возможно».

Альбанезе приехал в Украину после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в пятницу.

В июне Украина сообщила о гибели гражданина Австралии, который сражался в составе Интернационального легиона обороны Украины – официального добровольческого формирования.