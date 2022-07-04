Представители ЦАХАЛа впервые приняли участие в военных учениях в Марокко

Глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки военно-политического бюро министерства обороны Израиля, исполняющий также обязанности военного атташе в Марокко, вместе с двумя офицерами Армии обороны Израиля приняли участие в качестве наблюдателей в международных военных учениях, проходивших в Марокко на прошлой неделе.

Участие израильских представителей в этих учениях является дополнительным шагом в укреплении отношений в сфере безопасности между министерствами обороны и вооруженными силами Израиля и Марокко. Данный шаг стал продолжением процесса, начатого участием контртеррористического подразделения армии Марокко в многонациональных учениях, которые проводились в Израиле в прошлом году.

Связи в области безопасности и обороны между Израилем и Марокко являются частью широкого и хорошо развитого комплекса двусторонних отношений в таких областях, как экономика, культура, образование, спорт и т.д.