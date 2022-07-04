Посол США: Китай не должен распространять российскую пропаганду

В понедельник представители западных стран в Китае отвергли утверждение официального Пекина о том, что европейская помощь Украине оружием затягивает войну, и осудили Россию за вторжение в Украину.

Эти заявления прозвучали во время прошедшего в Китае публичного форума.

Напомним, что власти КНР отказываются осудить нападение Москвы.

Выступая на Всемирном форуме мира, организованном Университетом Цинхуа, посол США Николас Бернс назвал войну России против Украины «величайшей угрозой глобальному мировому порядку».

«Китай не должен распространять российскую пропаганду», – заявил он.

США и их западные союзники также осудили Россию за распространение пропаганды и дезинформации о том, что в Украине якобы производятся компоненты биологического оружия.

«Я надеюсь, что представители министерства иностранных дел также перестанут говорить неправду об американских лабораториях по производству биооружия, которых нет в Украине», – сказал Бернс.

Британский посол Кэролайн Уилсон сказала аудитории, состоящей из иностранных дипломатов, китайских студентов и ученых, что «если Россия добьется своего, то мы получим глобальную анархию».

Посол Франции Лоран Били заявил, что нынешняя война нарушает все основополагающие принципы международного порядка.