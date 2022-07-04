Олена Зеленська візьме участь у Конференції з відновлення України в Лугано

Про це повідомила пресслужба Президента України з посиланням на інтерв’ю Зеленської щоденній загальнонаціональній газеті Швейцарії Le Temps.

«Коли говоримо про відбудову, то це не тільки й не стільки про споруди. Недостатньо механічно відновити міста — треба допомогти відновитися людям. Бо вони – центр і сенс усього. Вони і є країна. Тому відбудова — це передусім відновлення фізичних і душевних сил українців, із якими ми точно побудуємо нове життя», — зазначила Олена Зеленська.

Крім того, Олена Зеленська розповіла про проєкт «Книжки без кордонів», метою якого є вироблення «тісного зв’язку дітей зі своєю країною через мову й культуру».

В рамках проєкту українським дітям вже видали понад 100 тисяч книг у 12 країнах Європи.

«Діти, які полишили домівки через війну, не брали із собою книжок. Їхні сім’ї часто евакуювалися взагалі без нічого. І тепер дитяча книжка рідною мовою може стати частинкою дому, миру, хвилинкою спокою», — додала вона.

Разом з тим, Олена Зеленська повідомила про відновлення роботи над проєктом українськомовних аудіогідів у музеях Європи для українців, які прагнуть познайомитися ближче з культурою країн, що їх прихистили, та світовим мистецтвом.