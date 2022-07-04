Очільник розвідки Буданов розповів, коли чекати на перший перелам у війні з Росією

Про це Буданов заявив у інтерв’ю РБК-Україна.

«Влітку, в серпні ми маємо побачити якісь кроки з нашого боку. Потім ближче до зими це все має трошечки спинити, сповільнити темпи. Вони й так сповільнені, насправді, росіяни наступають виключно на двох ділянках місцевості. У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, нема темпів наступу, все це втрачено», — сказав Буданов.

Він уточнив, що наприкінці літа світ побачить перші перемоги України, але мова йде лише про перший перелам у війні.

«У серпні ви побачите, весь світ в принципі побачить перші перемоги України. Перший перелам. Під кінець року, скажімо так, стан, в якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба вірно розуміти те, що я кажу», — зазначив Буданов.

Він додав, що кінцем буде вихід на кордони України станом на 1991 рік, якого варто очікувати у 2023 році.

«Це вихід на кордони станом на 1991 рік, це буде кінцем цієї всієї авантюри, яку Росія зробила. Це наступний рік, я так вважаю», — підсумував Буданов.