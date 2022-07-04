Израиль сбил три иранских беспилотника, идущих на газовые месторождения

Истребитель ВВС Израиля и ракетный корабль ВМС Израиля перехватили сегодня (в субботу) три вражеских БПЛА из Ливана, которые приблизились к воздушному пространству над экономическими водами Израиля.

БПЛА были идентифицированы системами обнаружения и отслеживались наземными пунктами управления на протяжении всего полета. БПЛА были идентифицированы на ранней стадии и перехвачены в оптимальной оперативной точке.

Первоначальное расследование показало, что беспилотники не представляли непосредственной угрозы и были перехвачены над Средиземным морем.

Системы обнаружения и оповещения функционировали должным образом, наилучшим образом воплощая концепцию многоуровневой противовоздушной обороны в унисон с профессиональной деятельностью военнослужащих на море и в воздухе, с большим успехом выполнявших оборонительную задачу.

Дроны принадлежат террористической армии «Хизбвллы» и летели с ливанской территории в направлении газовой платформы «Кариш» и произвели перехват на безопасном расстоянии от платформы.

Один БПЛА был перехвачен истребителем F-16 «Барак», который был направлен к месту происшествия из 109-й эскадрильи в Рамат-Давиде. Два других БПЛА были перехвачены ракетным кораблем INS «Эйлат» с использованием перехватчиков «Барак».